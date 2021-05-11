Песков прокомментировал слова Кадырова про Израиль

https://static.news.ru/photo/4deb6b40-b320-11eb-8d83-96000091f725_660.jpg Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова про Израиль не могут быть отражением позиции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее Кадыров заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Песков, комментируя его слова, заявил, что по Конституции России, внешняя политика страны определяется президентом и реализуется МИД.

Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел, — цитирует агентство Пескова.

Он добавил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, а также неизбирательными обстрелами.

Ранее стало известно, что беспорядки в Восточном Иерусалиме переросли в столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. В течение прошедших нескольких суток из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более тысячи ракет. ЦАХАЛ продолжает уже более 38 часов операцию против палестинских исламистов. К 12 мая со стороны Израиля погибли пять человек, более 200 получили ранения.