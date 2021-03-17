Песков прокомментировал слова Байдена в адрес Путина

https://static.news.ru/photo/db8cda04-87d5-11eb-a5ac-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было. Ранее Байден назвал Путина «убийцей» и заявил, что руководство РФ должно «заплатить» за попытки вмешательства в выборы США.

Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США, — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, как в Кремле восприняли заявления Байдена.

Представитель Кремля также добавил, что Байден «однозначно не хочет налаживать отношения» с Россией и в дальнейшем Москва будет «исходить именно из этого». При этом Песков не ответил на вопрос, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена.

В истории отношений РФ и США не было заявлений, аналогичных заявлениям Байдена, — подчеркнул Песков.

Как писал NEWS.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывание президента США о Владимире Путине оскорблением россиян и истерикой от бессилия.

Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Ранее Главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена. Байден также заявил, что предупреждал Путина о возможном ответе за вмешательство во время телефонного разговора в конце января. На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм...хмм... Да».