Песков прокомментировал ситуацию вокруг ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/c7405806-c038-11ea-beb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Росприроднадзор и Минприроды не должны советоваться по вопросу штрафа «Норникелю» после ЧП в Норильске с Владимиром Путиным.

При чём здесь президент? При чём здесь, удовлетворён он или нет? У нас есть ведомства, которые занимаются этой ситуацией, занимаются вопросами, которые связаны с ущербами окружающей среде, — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что эти ведомства должны самостоятельно принимать соответствующее решение без участия президента.

29 мая на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Всего разлилось свыше 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоёмы. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6 тыс. кубометров технической воды.

Ранее Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии, нанесённый аварией в Норильске. Он составляет 148 млрд рублей. Представители ведомства направили требования о добровольном возмещении ущерба экологии в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», писал NEWS.ru.