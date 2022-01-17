Песков прокомментировал ситуацию с возвращением Порошенко в Киев

Кремль не следит за ситуацией с возвращением в Киев обвинённого в госизмене экс-главы Украины Петра Порошенко, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что сейчас оппонентам действующего украинского президента Владимира Зеленского приходится нелегко, пишет РИА Новости.

Мы за этим не следим, он один из оппонентов Зеленского, но это не вопрос, чтобы мы пристально следили. Сейчас политическим оппонентам Зеленского нелегко на Украине, это мы фиксируем, — сказал Песков.

Утром 17 января Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Как сообщалось, в аэропорту Киева его попытались задержать. По словам очевидца, на пограничном контроле у экс-президента забрали паспорт и вручили повестку с вызовом в суд, в которой он назван «задержанным». Позднее ему всё-таки вернули паспорт, и он смог успешно пройти таможенную зону, где был окружён журналистами.

По словам самого Порошенко, дело о госизмене против него является пресечением властью красных линий, за что они понесут наказание. Он считает, что его отпустили, испугавшись его сторонников, которых, по его мнению, на площади собралось около 15 тысяч.

Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.