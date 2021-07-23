Песков прокомментировал ситуацию с экспортом «Спутника V»

Главный приоритет — вакцинация россиян, а проблемы с экспортом «Спутника V» следует считать не срывом, а задержками поставок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения о том, что власти Аргентины предупредили РФПИ, что договор на поставку «Спутника V» может быть расторгнут, если российская сторона не выполнит свои обязательства по отправке дозы второго компонента вакцины.

Не срыв, а задержки, ведётся напряжённая работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации, — цитирует агентство Пескова.

Он добавил, что в России существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации и постоянно растёт сознательность граждан. Темпы вакцинации увеличиваются, поэтому стране нужна вакцина.

«Спутник V» зарегистрировали более чем в 70 государствах, чьё общее население превышает 3,4 млрд человек. Регуляторы Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других стран заявили, что вакцинация граждан говорит о том, что препарат — один из самых безопасных и эффективных против коронавируса.

В РФПИ рассчитывают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» осенью.