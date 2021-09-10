В Кремле прокомментировали российско-белорусские военные учения

Совместные военные учения России и Белоруссии — это обычный процесс. Их продолжат, чтобы совершенствовать навыки вооружённых сил обеих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Вы знаете, это не первые учения в этом роде, они и ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который будет продолжаться, и процесс совершенствования навыков и подготовки, как российских вооруженных сил, так и белорусских, будет иметь свое постоянное продолжение, — рассказал Песков.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.

Представители НАТО выражали серьёзную обеспокоенность предстоящими учениями. По мнению Альянса, страны-участники не обеспечили достаточную прозрачность при проведении мероприятия, что создаёт дополнительные риски для безопасности.