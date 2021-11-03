Песков прокомментировал присутствие войск России у границы Украины

Военное присутствие России сохраняется там, где она считает необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию Минобороны Украины о сохранении российского военного контингента у границы, передаёт РИА Новости.

Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым, — приводит агентство слова Пескова.

Ранее Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.

1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, указав, что на них присутствует российская техника, находящаяся в Смоленской области. Журналисты отметили, что кадры подтверждают недавние сообщения: Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной.

С подобной информацией выступила и газета The Washington Post. По её данным, замечено передвижение российских войск близ украинской границы. По сообщению издания, в последнее время в соцсетях появились видеоролики с российскими военными поездами и автоколоннами.