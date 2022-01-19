Песков прокомментировал приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует желание Анкары помочь в урегулировании ситуации на Украине. Таким образом Песков прокомментировал предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского для обсуждения вопросов по ситуации на Донбассе, передаёт РИА Новости.

Приветствуем усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине. Место переговоров для урегулирования на Украине вторично, главное — повлиять на Киев для реализации Минских соглашений. Если Турция может повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать, — сказал пресс-секретарь.

Обстановка на Украине является весьма и весьма напряжённой, добавил Песков. По его словам, к эскалации напряжения вокруг Украины приводят поставки оружия в эту страну, а также военные манёвры НАТО. Как отметил Песков, Москва хотела бы, чтобы её визави, в том числе в Германии, тоже обращали на это внимание.

Утром 19 января Эрдоган предложил провести в Турции переговоры между лидерами России и Украины для урегулирования разногласий. Также стало известно, что Эрдоган планирует отдельно посетить Украину в ближайшее время. В пресс-службе турецкого лидера также подчеркнули, что будут держать контакт с Россией для предотвращения эскалации и недопущения военных действий.

Ранее Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на территорию Украины. Отмечалось, что турецкий лидер также выразил желание обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины.