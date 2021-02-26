«Суровая служба»: Песков прокомментировал поездку дипломатов на дрезине

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Работа дипломатических миссий излишне романтизирована в понимании непосвящённого человека. Однако она крайне сложна и временами сопряжена с большими трудностями и испытаниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал эвакуацию из Северной Кореи работников российского посольства, которые часть пути преодолели на дрезине.

Дипломатическая служба — она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой, знаете, симпатичной очень и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряжённая служба, — заявил Песков.

Он отметил, что в такой работе бывают в том числе и «такие моменты».

Ранее российский МИД распространил фото и видео возвращения восьмерых дипломатов с семьями из КНДР домой. Те разместили детей и вещи на несамоходной дрезине. Как сообщает РИА Новости, единственным мужчиной в группе оказался третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самым юным членом группы — его трёхлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать самодельную конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственным участком был мост через реку Туманную.

На российской территории россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус. Он доставил вернувшихся соотечественников в аэропорт, а оттуда дипломаты с семьями прилетели в столицу, писал NEWS.ru.