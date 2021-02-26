«Суровая служба»: Песков прокомментировал поездку дипломатов на дрезине

Работа дипломатических миссий излишне романтизирована в понимании непосвящённого человека. Однако она крайне сложна и временами сопряжена с большими трудностями и испытаниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал эвакуацию из Северной Кореи работников российского посольства, которые часть пути преодолели на дрезине.
Дипломатическая служба — она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой, знаете, симпатичной очень и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряжённая служба, — заявил Песков.
Он отметил, что в такой работе бывают в том числе и «такие моменты».
Ранее российский МИД
На российской территории россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус. Он доставил вернувшихся соотечественников в аэропорт, а оттуда дипломаты с семьями прилетели в столицу, писал NEWS.ru.