Песков прокомментировал перехваченный Минском разговор о Навальном

https://static.news.ru/photo/ed0bbe58-4441-11eb-ab97-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не располагает информацией об анализе данных с полученной от Белоруссии записи перехваченного разговора по ситуации с Навальным.

Я не располагаю никакой информацией на этот счёт, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что не знает, докладывали ли спецслужбы российскому лидеру Владимиру Путину о подлинности этой записи. Песков также не сообщил, кому принадлежат голоса на записи.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что военная разведка страны перехватила разговор между Варшавой и Берлином по ситуации вокруг Навального. Запись разговора была опубликована на телеканале ОНТ. На ней неназванный представитель Германии говорит, что подтверждение «отравления» Навального не так важно, поскольку на войне «всякие методы хороши».

В кабмине ФРГ поспешили назвать опубликованную Белоруссией запись «фиктивным разговором». Позже белорусский президент сообщил, что на записи общаются американцы, а её оригинал передан в ФСБ России.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что никто однозначно не может говорить об «отравлении» Навального. Москва не располагает достаточным количеством данных, чтобы делать однозначные выводы по этому вопросу.