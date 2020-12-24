Песков прокомментировал новые санкции США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/0416989e-45d1-11eb-890d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Новые санкции против «Северного потока — 2» могут усложнить реализацию проекта, однако Россия и её европейские партнёры заинтересованы в том, чтобы строительство газопровода было закончено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне в ближайшее время планируют принять новый пакет санкций против «Северного потока — 2».

Эти рестрикции направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это способно осложнить строительство, — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом он добавил, что Россия и её европейские партнёры заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован и «финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа».

Как писал NEWS.ru, лучшим ответом на западное противодействие реализации «Северного потока — 2» станет завершение проекта, считает Песков. Не так давно стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета. По словам Пескова, противодействие реализации проекта — это всего лишь разновидность гибридных военных действий.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики.