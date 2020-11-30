Песков прокомментировал назначение Псаки пресс-секретарём Белого дома

https://static.news.ru/photo/b92f193a-32f4-11eb-99a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Назначение пресс-секретаря Белого дома в США не имеет никакого отношения к Кремлю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что кандидатура на пост пресс-секретаря Белого дома является выбором главы государства после того, как будут подведены официальные итоги выборов в Соединённых Штатах и завершатся все юридические оспаривания.

В целом это вопрос скорее внутренний и вопрос самого господина Байдена, это к Кремлю не имеет никакого отношения, — заявил Песков.

По его словам, Москва надеется, что со временем в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации отношений с Россией. При этом он с сожалением отметил, что этого до сих пор не произошло, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен назначить хорошо известную в РФ своими жёсткими заявлениями Джен Псаки на пост официального представителя Белого дома. На сайте переходной команды сказано, что на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.