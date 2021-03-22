Песков прокомментировал конституционную реформу в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/944885b2-8af5-11eb-bf72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко не мог обещать своему российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу, так как это внутреннее дело Минска, но о таких планах информировал, рассказал журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Нет, не мог [Лукашенко обещать Путину конституционную реформу]. У них были обсуждения [на эту т ему]. Там речь идёт не об обещаниях, речь идёт о том, что президент [Белоруссии Александр] Лукашенко информировал президента [Владимира] Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В середине марта 2021 года начала работать комиссия по изменению Конституции страны. Деятельность указанной группы по изменению основного закона страны должна быть открытой и гласной. Как сказал Лукашенко, доступность работы комиссии для инициатив белорусов является вопросом доверия общества к её результату. Президент подчеркнул, что решение о создании группы по корректировкам в основной закон было принято в феврале 2021 года на VI Всебелорусском народном собрании.

В Белоруссии больше семи месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики регулярно применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, они приобрели малочисленный и локальный характер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Минск не друзья, а, скорее, братья. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что у республики нет друзей во всём мире, и ответил на вопрос, как такую риторику расценили в Кремле.