https://static.news.ru/photo/a9bf3c66-5170-11ea-8dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Киев должен обсуждать инициативу о совместном патрулировании границы с Россией в Донбассе с руководством ЛНР и ДНР. Однако в настоящее время украинские власти не демонстрируют готовность к диалогу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса, — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе. По его словам, необходимо создавать совместные патрули.