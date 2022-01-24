Песков прокомментировал эвакуацию дипломатов с территории Украины

Рост напряжённости в сфере безопасности обусловлен в том числе «информационной истерикой», вбросами, а также конкретными действиями со стороны США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сведения об эвакуации с Украины дипломатов иностранных государств. Его слова приводит ТАСС.

Я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью — имею в виду те самые фейки, — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине из-за «сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Американским гражданам на Украине уже сейчас рекомендовали рассмотреть варианты отъезда за свой счёт. Об эвакуации сотрудников дипкорпуса заявила и Великобритания.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины и не видит для этого причин. По его словам, «не стоит драматизировать ситуацию, пока идёт переговорный процесс».