https://static.news.ru/photo/85c9f2e0-20b7-11ea-9378-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предпочёл оставить без ответа вопрос, поступали ли властям РФ запросы из ФРГ относительно убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Мне нечего добавить к тому, что мы уже говорили по этой теме, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестован россиянин. Берлин 4 декабря объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, обосновав такой шаг тем, что они не содействовали немецким правоохранительным органам в расследовании убийства. ФРГ заявила, что у неё есть подозрения в причастности к убийству государственных органов России либо Чечни.

Ранее власти Германии заявили, что неоднократно посылали в Россию запросы относительно убийства в Берлине. В частности, запросы были отправлены в ГРУ, СВР и администрацию президента, писал NEWS.ru.