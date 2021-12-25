Песков: продвижение НАТО на восток — вопрос «жизни и смерти» для России

Безостановочное продвижение НАТО на восток ставит под угрозу безопасность России, а слова о нерасширении Альянса лишь обман Запада, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». По словам высокопоставленного гостя, для России это фактически является вопросом жизни и смерти.

На протяжении двух десятилетий последних <…> нас методично обманывали, причём в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой. Распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза, <…> это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас, — прокомментировал Песков.

Об обмане Запада во время большой пресс-конференции говорил президент России Владимир Путин, подчеркивая, что Москва не раз заявляла о том, что экспансия НАТО на восток неприемлема. Он также добавил, что действия России будут зависеть от того, предоставит ли США гарантии безопасности «на сегодня и в будущем».

На данный момент стороны договариваются о проведении переговоров, которые могут пройти уже 12 января. Ожидается, что Россию на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.