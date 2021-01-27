Песков: продление ДСНВ на пять лет является хорошим сроком

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Кремль считает продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном на пять лет достаточным сроком для последующего сотрудничества в данном направлении, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Это единственный документ, ограничивающий ядерные арсеналы РФ и США.

Это хороший срок, который позволит хорошо поработать в случае наличия соответствующей политической воли либо над дальнейшим продлением, либо над новым текстом договора, — цитирует чиновника ТАСС.

Он добавил, что пролонгации договора СНВ-3 предшествовала напряжённая работа. Все сроки истекали 6 февраля 2021 года. Представитель Кремля также отметил, что составление нового документа будет зависеть от наличия политической воли.

Российская сторона предлагает США включить в стратегическую повестку ядерные и неядерные вооружения как наступательного, так и оборонительного характера. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат добавил, что за пять лет, на которые будет продлён договор об СНВ-3, Москва рассчитывает углубить диалог с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями. В то же время он не исключил досрочного выхода России из соглашения, если со стороны Штатов будут попытки подорвать её безопасность. РФ и США подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден провёл первый телефонный разговор с Владимиром Путиным в новом для себя качестве президента США. Лидеры обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, украинский кризис, пандемию и торгово-экономическое сотрудничество. Однако в сообщениях Кремля и Белого дома о разговоре много разночтений. Так, Вашингтон особенно подчеркнул, что Байден высказал Путину целый ряд претензий.