Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и Украине не удалось договориться о продлении договора о транзите газа, сообщает ТАСС.
Газовая тема действительно была на повестке дня на переговорах президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского 9 декабря в Париже. На встрече присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, — заявил представитель Кремля.
По его словам, позиции сторон хорошо известны и последовательны, руководители газовых компаний и профильные министры продолжат общение.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность «газовой войны» во время продолжения переговоров с Россией о транзите газа.
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