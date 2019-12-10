https://static.news.ru/photo/5f20302e-1b48-11ea-b9ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и Украине не удалось договориться о продлении договора о транзите газа, сообщает ТАСС.

Газовая тема действительно была на повестке дня на переговорах президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского 9 декабря в Париже. На встрече присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, — заявил представитель Кремля.

По его словам, позиции сторон хорошо известны и последовательны, руководители газовых компаний и профильные министры продолжат общение.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность «газовой войны» во время продолжения переговоров с Россией о транзите газа.