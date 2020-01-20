Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Механизм голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным изменениям в Конституцию будет оформлен отдельным законом или одной из статей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии — в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей. Но пока на...