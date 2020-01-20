Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о досрочных выборах в Госдуму РФ неподтверждённой. Ранее в СМИ сообщалось, что выборы в нижнюю палату парламента могут состояться не в 2021 году, а раньше.
Мы никогда не комментируем такую неподтверждённую информацию, тем более её очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники, — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Как писал NEWS.ru, механизм голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным изменениям в Конституцию будет оформлен отдельным законом или одной из статей.
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