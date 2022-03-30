Песков призвал оставить эмоции недругам России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине, пишет РИА Новости. Пресс-секретарь считает, что «Сталинградов» не должно быть в ситуации на Украине. Песков также предложил «оставить эмоции недругам» России.

Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное — здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась, — заявил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не заканчивать спецоперацию на Украине. По его мнению, у Украины не может быть нормальной жизни, пока там не будут уничтожены «бандеровцы». Соответствующее видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

Четвёртый раунд очных переговоров между Россией и Украиной прошёл 29 марта в Стамбуле. Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы и попросила, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств. Условием такого решения со стороны Киева должно стать невмешательство РФ во вступление Украины в ЕС.