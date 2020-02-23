https://static.news.ru/photo/796fba52-562c-11ea-a489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не нужно «впадать в мрачные настроения» и «выстраивать мрачные сценарии» из-за обострившихся отношений России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.

По его словам, военные двух стран «находятся в постоянном контакте», кроме того, президенты «подключаются к обсуждению этой темы», если появляется необходимость, сообщает «Интерфакс».

Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали. Это всё приводило к чрезвычайной напряженности, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести саммит по Идлибу 5 марта. На него должны приехать главы России, Германии и Франции.

22 февраля глава Турции заявил, что Анкара будет предпринимать решительные действия на территории Сирии. Он подчеркнул, что провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Политик не стал раскрывать, какие действия планирует сделать Анкара.