Песков призвал дипломатов не оказывать давление на суд по Навальному

https://static.news.ru/photo/55e05564-6540-11eb-930f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дипломаты, приехавшие на заседание суда по делу Алексея Навального, не должны вмешиваться во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также призвал их не пытаться оказывать «давление на независимый суд».

Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но никак не за рамками этой конвенции, и, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд, — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее стало известно, что на заседание Симоновского районного суда столицы, которое проходит в Мосгорсуде и на котором рассматривается вопрос об изменении меры пресечения для оппозиционера, помимо представителей прессы, приехали многие зарубежные дипломаты. Вопрос, можно ли ассоциировать их действия c попытками давления на суд, Песков перенаправил в МВД.

Как-то они же должны обозначить свои действия. Или они солидарны с необходимостью принятия жёстких мер в отношении нарушителей закона Российской Федерации, или это попытка оказания давления на суд. Они как-то, наверное, обозначат свою позицию, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, ранее присутствие иностранных дипломатов на заседании суда по делу Алексея Навального осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, это является вмешательством во внутренние дела России и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию.

После условного приговора Навальный 60 раз нарушал общественный порядок. Об этом в зале Мосгорсуда сообщил представитель ФСИН. В частности, он семь раз уклонялся от обязательной регистрации в Уголовно-исполнительной инспекции. Оппозиционеру вынесли пять предупреждений о возможной замене условного срока на реальный. Также по поводу нарушений со стороны политика высказалась прокурор. Она заявила, что Навальный не уведомлял ФСИН о своём местоположении с конца сентября прошлого года до середины января 2021-го. Представитель ФСИН попросил суд приговорить Навального к 3,5 года колонии общего режима.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.