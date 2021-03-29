Песков признался, что ему противно мировоззрение Навального

https://static.news.ru/photo/db1b70ce-9119-11eb-bc91-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему неприятно мировоззрение оппозиционера Алексея Навального. Он назвал блогера «нетипичным гражданином».

Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несёт ответственность за свои деяния по закону, — отметил Песков в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Такой комментарий последовал на реплику журналиста о том, что случай с уголовным преследованием Навального нельзя назвать типичным. При этом само преследование оппозиционера пресс-секретарь президента считает как раз типичным, потому что «он ничем не отличается от нас с вами».

На вопрос о выгоде государства от того, что Навальный сел в тюрьму, что стало поводом для новых санкций, Песков ответил: «Я бы по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина РФ, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле».

В ходе этого же интервью Песков отметил, что Россия не позволит американцам говорить с собой с позиции силы. Президент Владимир Путин этого не допустит, писал NEWS.ru.