Песков признался, что ему не хватает личного общения с Путиным

https://static.news.ru/photo/e0d46f46-49ea-11eb-a631-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Песков Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на организацию прямого общения с президентом, но серьёзных ограничений из-за неё не появилось. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Можно отсидеть карантин и общаться совсем близко. Можно не сидеть вообще на карантине, а общаться на расстоянии пяти-шести метров. То есть никаких ограничений в общении с президентом не существует, — рассказал представитель Кремля в интервью для программы «Итоги года с Сергеем Шнуровым» на телеканале RTVI.

Песков добавил, что для общения с главой государства также можно использовать телефон или формат видеоконференции.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что существует эмоциональное отличие — общаться лично чисто по-человечески комфортнее. Однако в содержательном плане никакой разницы нет, сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что в начале уходящего года у президента были «грандиозные планы», для воплощения которых было сделано всё необходимое, например обновлено правительство. Но с приходом коронавируса всё изменилось, и не только в России.

Мировая экономика серьёзно пострадала, отметил он. Улицы городов опустели, мир стал другим, жизнь в этом году стала иной. Впрочем, Песков добавил, что Россия в этих обстоятельствах действовала эффективно, «кто бы что ни говорил», писал NEWS.ru.