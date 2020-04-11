Песков назвал главный приоритет Путина

https://static.news.ru/photo/54cac34e-7bee-11ea-adb9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об исполнении социальных обязательств государства в условиях пандемии коронавируса. По его словам, это является главным приоритетом Владимира Путина.

Он отметил, что страна обладает необходимым потенциалом для выполнения принципа «социального государства».

Социальные обязательства являются для нашего руководства, для президента Путина абсолютной константой и абсолютным приоритетом, — подчеркнул он в эфире Первого канала.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал, какие действия привели к снижению угрозы резкого роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, к позитивным последствиям привёл указ Владимира Путина об ограничениях.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.