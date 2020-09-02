Песков: президент не знает о состоянии здоровья Фургала

https://static.news.ru/photo/e631c216-ed08-11ea-a3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не знает о состоянии здоровья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов более чем 15-летней давности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства и не может быть в курсе подобных деталей. Как отметил Песков, Путин не занимается проведением экспертизы на предмет вменяемости или невменяемости человека, находящегося в СИЗО. Этот вопрос Песков предложил оставить на работу следствия и обвинения.

О состоянии давшего показания против Фургала человека в Кремле также ничего не знают.

У бывшего губернатора есть адвокаты, и он имеет право на защиту, которое реализуется. Главное, чтобы всё происходило в строгом соответствии с законом, — цитирует Пескова РИА Новости.

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного.

Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт. Он находится в СИЗО «Лефортово». С момента задержания Фургала в регионе проходят акции протеста в его поддержку.

Как ранее передавал NEWS.ru, срок ареста Фургала может быть продлён до декабря. С таким требованием СК РФ обратился к Басманному суду Москвы.