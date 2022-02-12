Песков предположил, что переговоры по разоружению будут долгими и тяжёлыми

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результативность переговоров по теме разоружения остаётся под вопросом. В беседе с РИА Новости представитель Кремля предположил, что они будут длиться много лет, окажутся тяжёлыми и с позиционным противостоянием.

В плане разоруженческой тематики всё не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжёлые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом, — подчеркнул пресс-секретарь.

В беседе с агентством представитель президента также говорил о том, что предстоит доработать внешнеполитическую концепцию страны. Причиной он назвал сегодняшнюю обстановку в мире. По словам Пескова, вопрос о концепции обсудили недавно на заседании Совбеза.

Ранее стало известно, что в Китае приветствуют продление Россией и США договора СНВ-3, однако полагают, что этого недостаточно. Две ядерные сверхдержавы должны продолжить сокращение ядерных арсеналов, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Дипломат подчеркнул, что РФ и США в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия.