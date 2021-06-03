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Песков предостерёг США от попыток диктата России

10:12, 04 июня 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки диктата или же менторства со стороны США приведут к уничтожению и без того хрупкой динамики к диалогу Штатов с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Попытки диктата или менторства — они обречены на провал. А главное, что они сорвут хрупкую динамику к установлению хоть какого-то диалога, — рассказал представитель Кремля.

Саммит лидеров России и США пройдёт 16 июня в Женеве. Эта встреча станет первой с момента вступления Байдена в должность президента. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Палестину и Израиль.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков раскрыл темы, о которых при встрече будут говорить российский и американский президенты. Скорее всего, это будут вопросы кибербезопасности и вооружения.

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