Песков: позиция президента по выходу из Совета Европы ещё не сформулирована

Заявлений президента России Владимира Путина относительно выхода России из Совета Европы пока не было, позиция президента будет доведена до всеобщего сведения после окончательного формулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно.

Когда позиция будет окончательно сформулирована, <...> президент сообщит об этом. Или мы сообщим вам точку зрения президента, — пояснил представитель Кремля.

Ранее сенатор Александр Башкин заявил, что российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы и не будет принимать участие в заседаниях. По его словам, делегация приняла такое решение из-за антироссийской направленности работы ПАСЕ. Как сообщил ещё один член делегации, сенатор Владимир Круглый, ПАСЕ уже уведомила российскую сторону о приостановке членства в ассамблее по итогам заседания комитета министров Совета Европы.

Ранее в МИД РФ заявили об отказе России от дальнейшего участия в Совете Европы из-за продолжения недружественными РФ странами ЕС линии на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. В ведомстве считают, что НАТО и Евросоюз превращают Совет Европы в площадку для заклинаний о превосходстве Запада.