https://static.news.ru/photo/9b53836c-683b-11ea-8929-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил, что за предыдущий год политическое сознание россиян очень выросло. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что под «политическим сознанием» глава государства подразумевает готовность людей участвовать в политической жизни страны.

Политическое сознание — это готовность и желание людей участвовать в политической жизни, осуществлять роль каждого отдельно взятого голоса для принятия важных решений, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что несистемная оппозиция не враг государства. По его словам, оппозиционные политики должны не просто критиковать власть, но иметь представление, как решать проблемы страны. Кроме того, российский лидер отметил, что за предыдущий год политическое сознание россиян «очень выросло».