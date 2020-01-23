Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова израильского лидера Реувен Ривлин о бывшей соседке Владимира Путина. О этом сообщает РБК.
На открытии памятника в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда в Иерусалиме Ривлин упомянул еврейскую бабушку из дома в Ленинграде, в котором жил будущий глава РФ.
Президент рассказывал, что лифта не было, и он иногда её на руках носил вверх, — сообщил Песков.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин во время своего выступления на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле не смог сдержать слёзы.
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