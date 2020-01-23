https://static.news.ru/photo/d4c27908-3e12-11ea-b1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова израильского лидера Реувен Ривлин о бывшей соседке Владимира Путина. О этом сообщает РБК.

На открытии памятника в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда в Иерусалиме Ривлин упомянул еврейскую бабушку из дома в Ленинграде, в котором жил будущий глава РФ.

Президент рассказывал, что лифта не было, и он иногда её на руках носил вверх, — сообщил Песков.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин во время своего выступления на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле не смог сдержать слёзы.