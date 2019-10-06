https://static.news.ru/photo/7fb31b10-e832-11e9-b2c1-fa163e074e61_660.jpgДмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru
Грузинская журналистка в нарушение протокола перед саммитом ЕАЭС выкрикнула президенту Владимиру Путину вопрос о выводе войск с «оккупированных территорий» Абхазии и Южной Осетии, и лидер ей ответил. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин всегда отвечает на вопросы, которые считает важными.
Президент всегда уделяет внимание журналистам, если ему кажется важным задаваемый вопрос, и при этом Путину неважно, СМИ какой страны он представляет, — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».
Представитель Кремля подчеркнул также, что никакой оккупации Абхазии и Южной Осетии нет.
Как писал News.ru, Путин отреагировал на реплику, которую выкрикнула грузинская журналистка во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Она спросила, когда Россия начнёт выполнять свои обязательства и выведет войска с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии. Политик в ответ сказал, что РФ всегда выполняет свои обязательства.