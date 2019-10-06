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Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп теоретически могут провести переговоры на саммите АТЭС в ноябре. Об этом сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

В программе «Москва. Кремль. Путин» он отметил, что российская сторона никогда не отказывается от таких встреч. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что конкретики по поводу возможной встречи...