Песков посоветовал США меньше интересоваться «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/82bec362-71d5-11eb-ae08-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images

В Кремле посоветовали США обратить внимание на Техас, который испытывает проблемы с энергообеспечением, вместо того, чтобы интересоваться «Северным потоком — 2».

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать слова своей коллеги из Белого дома Джен Псаки, которая назвала СП-2 «плохой сделкой».

Проект этот хороший, и проект этот абсолютно не касается энергообеспечения США. Этот проект касается энергетической безопасности Европейского континента. Особенно в условиях такой турбулентности с климатическими изменениями и так далее, — ответил журналистам представитель Кремля.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет в любом случае завершён, вне зависимости от каких-либо санкций со стороны США. Дипломат подчеркнул, что Москва устала считать, сколько раз были введены санкции против России, передаёт РИА Новости.

Президент России Владимир Путин считает, что страны Запада противодействуют строительству газопровода, чтобы вынудить Россию расплачиваться за их «геополитический проект» на Украине.

Вашингтон неоднократно выражал опасения по вопросу реализации этого российско-германского проекта, поскольку поставки российского газа в Европу через Балтику, минуя территорию Украины, лишат Киев значительной части доходов. Кроме того, американцы заинтересованы в продаже своего дорогого сжиженного природного газа в Европу.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» на данный момент построен более чем на 95%.