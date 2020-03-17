https://static.news.ru/photo/5d28181c-6842-11ea-8d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин ещё не подписал указ, определяющий дату голосования по поправкам в Конституцию, точных сроков подписания этого указа тоже нет.

Я предлагаю дождаться, когда дата голосования будет определена актом президента. Чётких сроков нет, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков говорил, что указ президента РФ Владимира Путина о дате общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ может быть подписан на этой неделе и другие варианты, кроме проведения этого мероприятия 22 апреля, пока не рассматриваются.

Однако источник, близкий к администрации президента, сообщил «Медузе», что перенос голосования обсуждался с Путиным в выходные дни, но к утру 16 марта окончательного решения принято не было. Издание предполагает, что голосование могут перенести на День России 12 июня или на единый день голосования 13 сентября, а Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к нации, в котором и объявит об этом.

Источник Znak.com полагал , что голосование отложат из-за того, что Конституционный суд может не успеть рассмотреть документы. Но уже 16 марта Конституционный суд РФ вынес решение, что законопроект о поправке в Конституцию России соответствует основному закону государства. Кроме того, законопроект о «поправке в Конституцию» уже прошёл все установленные процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации и в региональных парламентах и был подписан президентом страны.

Поправки в Основной закон устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога». Самой последней была внесена поправка от депутата Валентины Терешковой, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства несмотря на то, что Конституция ограничивает эту возможность двумя сроками.