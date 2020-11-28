Послание президента Федеральному собранию в этом году не планируется

https://static.news.ru/photo/b8dbc120-318e-11eb-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в текущему году не планируется, нужно ориентироваться на начало следующего года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этом году его, наверное, не будет, до конца года. По крайней мере, пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Кроме того, в этом году также вряд ли состоится встреча главы государства с судьями Конституционного суда. По словам представителя Кремля, возможно, встреча пройдёт в формате видеоконференции или отдельной встречи с председателем КС Валерием Зорькиным.

Послание Федеральному собранию является конституционной обязанностью президента. Последний раз обращение к парламенту состоялось 15 января. Послание является программным документом, в котором глава государства излагает своё видение на стратегические направления развития страны.

Как писал NEWS.ru, специалисты фонда «Общественное мнение» провели исследование, целью которого было выяснить, сколько граждан России доверяет президенту страны Владимиру Путину. В опросе приняли участие четыре тысячи человек старше 18 лет.