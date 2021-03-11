Песков: послание президента Федеральному собранию состоится в очном формате

https://static.news.ru/photo/76d377ec-8287-11eb-b00b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в этом году предполагается организовать в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предполагаемую дату мероприятия он не уточнил.

Мы готовимся к очному формату, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Незадолго до этого на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности глава государства проинформировал, что уже начал готовиться к посланию.

Ранее в СМИ неоднократно назывались возможные даты обращения Путина к парламенту. Однако каждый раз числа менялись, а официального подтверждения даты со стороны Кремля до сих пор не последовало.

Как писал NEWS.ru, накануне Песков сообщил журналистам, что дата послания до сих пор не определена. По его словам, она постоянно сдвигается.