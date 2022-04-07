Песков поприветствовал решение Армении и Азербайджана о начале переговоров

В Кремле приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Накануне стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили министрам иностранных дел стран начать подготовку к переговорному процессу.

Позитивно (оценивают подготовку — News.ru). Понятно, что процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа является весьма позитивным фактом и приветствуется, — сказал Песков.

Глава Азербайджана и премьер-министр Армении поручили главам МИД стран начать подготовку к мирным переговорам после трёхсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, об этом сообщалось в ночь на 7 апреля.

Кроме того, стало известно, что будет создана комиссия, которой предстоит заниматься вопросом о делимитации границы. В её функции также войдут вопросы безопасности и стабильности на общих рубежах двух стран.