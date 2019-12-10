Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал ознакомить Владимира Путина с речью осуждённого условно за экстремистские высказывания студента ВШЭ Егора Жукова.
Нет, пока этого сделано не было, но, безусловно, мы ознакомим главу государства, предложим главе государства ознакомиться, — сказал Песков.
Кунцевский суд Москвы назначил
Молодого человека арестовали за участие в акции 27 июля до 27 сентября по обвинению в участии в массовых беспорядках. 2 сентября уголовное преследование по этому составу преступления прекращено за непричастностью, но возбуждено другое — о призывах к экстремизму через Интернет за ролики студента на YouTube.
Прокуратура просила суд заключить студента в колонию на четыре года. Обвинение строилось на результатах лингвистической экспертизы Александра Коршикова, который
Как ранее писал NEWS.ru, ещё один участник несогласованной акции протеста решил судиться с Российской Федерацией. Даниил Конон требует от государства выплатить 1,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен