Песков пообещал, что Россия укрепит свои западные рубежи

Россия укрепит свои западные границы, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не пришло в голову напасть». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1». Такой шаг РФ сделает в ответ на укрепление военного потенциала НАТО на этих рубежах.

Шойгу докладывал Путину, что у них укрепляется военный потенциал на наших западных границах. И Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас, — отметил Песков.

О планах Генштаба ВС РФ по укреплению западных рубежей страны министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину в начале марта. Глава оборонного ведомства сообщил, что Генштаб рассмотрел меры Запада по усилению своих сил у западных границ страны, при которых ежедневно происходит прибытие всё новых военных подразделений, несмотря на то, что этим странам ничто не угрожает.

Как отметил глава ведомства, в данной ситуации Генеральным штабом «разрабатывается и фактически завершён план по усилению западных рубежей» страны. Президент России попросил доложить ему о продвижении данной работы.

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Россия планирует усилить западные границы страны, но это не связано с закрытием границы. Он пояснил, что это связано с тем, что некоторые западные страны начали наращивать на российских рубежах свой силовой потенциал. В этой связи будет подготовлен доклад с oценкой обстановки со стороны Минобороны. Потом будут дaны поручения.