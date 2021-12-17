Песков: понятно, кто будет следующим президентом

Понятно, кто будет следующим президентом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки. По словам представителя Кремля, президентом станет тот, кого выберут россияне. Он также напомнил, что пока рано говорить о транзите власти, поскольку Владимир Путин ещё сам не определился, будет он баллотироваться на новый президентский срок или нет.

Как подчеркнул Песков, пока никакой темы транзита власти в РФ на рабочем уровне сейчас нет. Он также напомнил, что президент ещё не объявил, будет ли он баллотироваться на следующий срок в 2024 году.

На рабочем уровне никакой темы транзита нет. Во-первых, работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем... Наверно обсуждать проблему транзита сейчас, когда ещё остаётся три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право выставляться при желании. Он ещё не определился или, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет, — отметил Песков.

По его мнению, обсуждать тему транзита — это удел политологов, сейчас это не тема повестки дня вообще.

Он отметил, что наверняка у президента когда-нибудь будут предпочтения в отношении кого-то и он порекомендует преемника.

То есть он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто — тот, за кого проголосуем мы с вами, то бишь россияне, — заключил Песков.

Ранее доктор исторических наук Валерий Соловей высказал мнение, что транзит власти произойдёт раньше намеченных президентских выборов 2024 года. Политолог заявил, что президент Путин ещё весной поручил своему близкому окружению подготовить список своих преемников. По его словам, среди главных кандидатур преемников российский президент отдал предпочтение нынешнему премьеру Михаилу Мишустину, так как он устраивает элиты и подходит для общения с Западом.