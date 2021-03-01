Песков: политика санкций против России не достигает цели

https://static.news.ru/photo/51fc303e-7b3f-11eb-9091-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков (в центре) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле будут ориентироваться на собственные интересы России, политика санкций со стороны Запада не достигает цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мы будем ориентироваться на наши собственные интересы. Если же в целом посмотреть на эту тему, то, наверное, тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику... Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели? Ответ будет очевиден: цели эта политика не достигает, — рассказал представитель Кремля журналистам.

Песков посоветовал вводящим санкции политикам задуматься, не становятся ли от этого межгосударственные дела хуже и не являются ли эти политики причиной ухудшения межгосударственных дел при продолжении подобных действий.

Ранее журналисты СNN сообщили, что Белый дом намерен ввести санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Эти действия будут координироваться с властями Евросоюза. Американские власти хотят послать «сильный сигнал», чтобы напомнить российским властям о необходимости соблюдения прав человека.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз согласовал антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Навального. Подробности ограничительных мер пока держатся в секрете.