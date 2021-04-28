Песков: политика «кнута и пряника» в отношении России неприменима

https://static.news.ru/photo/870836f0-a8e5-11eb-a2f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Используемая США политика «кнута и пряника» по отношению к России неприменима и бесперспективна. О этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Подобная линия — позвонить по телефону и сказать, что мы заинтересованы в контактах, но завтра мы объявим новые санкции, — это работать не будет, — приводит агентство его слова.

Заявления властей США о готовности вести за собой другие страны Песков назвал «атавизмами однополярного мира». Он отметил, что Америка всё ещё остаётся супердержавой и на её долю приходится четверть мировой экономики. Однако в мире создаются разные объединения, способные не только сравняться с этой четвертью экономики, но и превзойти её.

Представитель Кремля добавил, что мир в настоящее время многополярен. Российские власти выступают за равноправное сотрудничество, а «не хождения в чьём-то фарватере».

Ранее сообщалось, что политолог Наталия Елисеева назвала абсурдными заявление Вашингтона о том, что отношения России и Штатов могут измениться. По её мнению, США никогда не откажутся от санкционной политики, поскольку она является удобным инструментом давления.