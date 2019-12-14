Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовность и политическая воля французского лидера Эммануэля Макрона к продолжению переговоров в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина) импонирует Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью «Большой игре».
Была длительная беседа один на один с Макроном. Именно президент Франции инициировал, чтобы встреча была тет-а-тет. Президенты понимают друг друга, они далеко не во всём соглашаются, но сходятся в одном — в безальтернативности диалога. В этом плане вот такая готовность и политическая воля Макрона весьма импонируют Путину, — заявил представитель Кремля.
Как ранее писал NEWS.ru, Песков подтвердил, что Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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