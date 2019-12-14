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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша не меняет политику в отношении России, а всего лишь корректирует риторику на фоне саммита в Париже.

Ранее глава канцелярии Польши Кшиштоф Щерский высказал мнение о том, что попытки выставить РФ врагом могут навредить республике. Так он прокомментировал заявление президента страны Анджея Дуды о том, что Варшава...