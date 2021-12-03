Песков подтвердил встречу Путина с Додиком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 2 декабря встретился в Кремле с председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) и членом органа от сербов Милорадом Додиком. Так, он подтвердил сообщения боснийских СМИ о переговорах двух глав государств, передаёт ТАСС.

Действительно президент Республики Сербской Додик был у Путина в Кремле. Это была очная встреча. Весьма полезная и обстоятельная, — сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, почему Кремль не сообщил про встречу раньше, пресс-секретарь пояснил, что «вчера было главное — это совещание у президента очень обширное». В частности, имеется в виду совещание по поводу инцидента в шахте «Листвяжная» на Кузбассе.

Вы видели, мы не успевали давать материалы. [Совещание] было, конечно же, приоритетом, — добавил Песков.

В частности, на заседании, которое прошло 1 декабря, Владимир Путин эмоционально отреагировал на доклад главы Минтруда Антона Котякова об условиях труда и зарплате шахтёров. Президент отметил, что не увидел глубокого анализа в докладе главы ведомства. В ходе совещания Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная». По его словам, трагедия случилась из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства, а также из-за фальсификации показаний датчиков.