Песков подтвердил возможность встречи Путина с Сокуровым

Президент России Владимир Путин предложил режиссёру Александру Сокурову встретиться и обсудить его идеи, высказанные на встрече с Советом по правам человека. Здесь «вряд ли может быть другое понимание» слов главы государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос NEWS.ru, в силе ли предложение Путина о встрече с режиссёром.

Президент уже сказал, что он очень по-доброму относится к Сокурову, и, конечно, он сказал, что «мы давно с вами не общались». Какое-то ошибочное понимание тут вряд ли может быть, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент и режиссёр «действительно уважительно относятся друг к другу и часто общались».

Разногласия — это одно, а уважительное отношение — это другое, — добавил он, комментируя слова Сокурова о том, что президент его «неправильно понял» и «зря обижается».

10 декабря Песков заявил, что вероятность ареста Сокурова за слова о российской территории, которые он произнёс в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), исключена.

Ранее сообщалось, что парламент Чечни планирует обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссёра Александра Сокурова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Премьер республики Магомед Даудов считает, что режиссёр продемонстрировал своим выступлением пример использования подстрекательского приёма, «когда без всяких на то оснований желаемое (сепаратизм) выдаётся за действительное».

На встрече президента с членами Совета по правам человека Сокуров, обращаясь к Путину, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет находиться в составе страны. Президент ответил, что наша страна является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию. Режиссёр заявил, что предлагает только «подумать». Глава государства сказал на это, что думать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать.