Песков подтвердил визиты Макрона и Шольца в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибудут в столицу с разницей в неделю для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Визит французского лидера назначен на 7 февраля, глава Германии приедет 15 февраля. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве, в понедельник будут переговоры российско-французские, будет совместная пресс-конференция, — анонсировал пресс-секретарь.

Песков назвал поездку Макрона «важным визитом» и рассказал, что в повестку дня будут включены острые темы, среди которых первостепенное место занимает обсуждение гарантий безопасности. Путин продолжит излагать обеспокоенности России и поддерживать диалог после нескольких телефонных разговоров президентов. Помимо этого, стороны уделят время обсуждению двусторонних отношений, которые «остаются очень важны» для России.

Канцлер ФРГ прибудет в Кремль спустя несколько дней после французского коллеги. Повестка визита предоставлена не была.

15 февраля будет визит господина Шольца в Москву тоже, это субстантивные переговоры двусторонние, за которыми потом последует пресс-конференция, — сообщил Песков.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung предположило, что в ходе визита Шольца в Россию стороны обсудят не только международные проблемы, включая конфликт на Украине и переговоры с США и НАТО, но и функционирование российского канала RT DE и немецкого DW, вещание которых было взаимно заблокировано на территории двух стран.