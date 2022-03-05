Песков подтвердил, что премьер-министр Израиля прибыл с визитом в Москву

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в данный момент находится в Москве, где проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ТАСС. После беседы стороны не планируют делать заявления для СМИ или организовывать пресс-конференцию.

Обсуждается ситуация вокруг Украины, — подтвердил Песков.

О неожиданном рабочем визите Беннета изначально сообщил Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря. Тот особо подчеркнул, что глава правительства не нарушил Шаббат, поскольку тот позволяет работать в субботу, если речь идёт о сохранении жизни. Согласно информации агентства, израильский премьер предложил выступить в роли посредника между Украиной и Россией.

Отмечается, что, несмотря на тесную связь с США, публичное высказывание солидарности с Украиной и отправку гуманитарной помощи Киеву, Израиль продолжит сотрудничество с Россией в надежде сгладить европейский конфликт.

Путин и Беннет разговаривали по телефону 2 марта, переговоры состоялись по инициативе Иерусалима. Стороны обсудили спецоперацию российских военных на Украине и донесли друг до друга положения по вопросу: Путин рассказал коллеге о принципиальной позиции России в сфере безопасности, в то время как Беннет поделился мыслями после ряда переговоров с главами нескольких государств. Также было условлено о продолжении личных контактов.