Песков по-своему понял фразу Путина про печенегов и половцев

https://static.news.ru/photo/14d34ff4-7cc0-11ea-b103-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков предложил свою версию, почему лидер Владимир Путин сравнил коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) с нашествиями печенегов и половцев на Русь.

Существует <...> версия, что византийцы договорились с половцами, которых и те, и другие атаковали, и половцы разгромили печенегов, а потом были растворены в Византии. Вот также должно быть, наверное, с вирусом, когда прививку сделают. Вот она постепенно вирус изнутри и съест, — приводит слова представителя Кремля сайт «Вести.ру».

Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке. Нападения кочевников были «головной болью» для Киевской Руси, но наши предки с ними справились.

Глава РФ временно перешёл на дистанционную работу. Политик скучает по живому общению с людьми. Но график лидера стал более напряжённым, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента прокомментировал критику Владимира Путина, посетившего больницу в Коммунарке, у главврача которой позднее был выявлен коронавирус, писал NEWS.ru.

По словам Пескова, президент всегда считает нужным убедиться изнутри, как функционирует система в чрезвычайной ситуации. По его словам, действия Путина нельзя считать безрассудством, поскольку он принял все необходимые меры предосторожности.