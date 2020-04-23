Песков: планов по проведению саммита «нормандской четвёрки» нет

https://static.news.ru/photo/6f8d9d84-8551-11ea-a5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планов провести саммит «нормандской четвёрки» по урегулированию украинского кризиса, в том числе в формате видеосвязи, нет. Об этом 23 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока никаких набросков нет по этому поводу. Ситуация с реализацией минских договорённостей в целом и парижских договорённостей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина добивается согласия России, Германии и Франции на проведение саммита «нормандской четвёрки». Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По словам министра, дата и формат встречи пока не определены. Кулеба не исключил, что в условиях пандемии коронавируса саммит может быть проведён в режиме онлайн. Однако предметно этот вопрос пока не обсуждался.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии.